ЗМІ: Трамп запланував розмови з Путіним і Зеленським після поїздки Віткоффа й Кушнера

Президент США Дональд Трамп нібито запланував на 7 вересня окремі телефонні розмови з правителем РФ та президентом України після візиту своїх перемовників до Києва і Москви.

Про це повідомляє Kyiv Independent з посиланням на анонімного співрозмовника, пише "Європейська правда".

Неназваний американський посадовець розкрив, що у понеділок очікуються телефонні розмови Трампа спершу з очільником Кремля Владіміром Путіним, потім – з президентом Володимиром Зеленським.

Розмови заплановані на 7 вересня, після того, як Трамп заслухає своїх перемовників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера про підсумки перемовин у Москві та Києві.

Нагадаємо, Віткофф і Кушнер були на перемовинах у Москві 5 вересня, а 6 вересня потягом прибули до української столиці, після чого так само вирушили назад ввечері в неділю.

У Києві відбулося три раунди перемовин, один з яких – за участю радників з нацбезпеки країн "євротрійки" – Франції, Британії та Німеччини.

За словами Зеленського, під час переговорів у Києві було запропоновано кілька нових ідей щодо подальшого переговорного процесу та домовились найближчим часом повторити зустріч у форматі Україна-США-Європа.

Кушнер заявив, що завершення війни в Україні до зими "не гарантоване", але американська сторона працює над створенням умов для досягнення цієї мети. Він також заявив, що Трамп рішуче налаштований покласти край російсько-українській війні.