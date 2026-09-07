СМИ: Трамп запланировал разговоры с Путиным и Зеленским после поездки Уиткоффа и Кушнера

Президент США Дональд Трамп якобы запланировал на 7 сентября отдельные телефонные разговоры с главой РФ и президентом Украины после визита своих переговорщиков в Киев и Москву.

Об этом сообщает Kyiv Independent со ссылкой на анонимного собеседника, пишет "Европейская правда".

Неназванный американский чиновник сообщил, что в понедельник ожидаются телефонные разговоры Трампа сначала с главой Кремля Владимиром Путиным, затем – с президентом Владимиром Зеленским.

Звонки запланированы на 7 сентября, после того как Трамп заслушает своих переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера об итогах переговоров в Москве и Киеве.

Напомним, Уиткофф и Кушнер участвовали в переговорах в Москве 5 сентября, а 6 сентября на поезде прибыли в украинскую столицу, после чего вечером в воскресенье отправились обратно.

В Киеве состоялись три раунда переговоров, один из которых – с участием советников по национальной безопасности стран "евротройки", Франции, Великобритании и Германии.

По словам Зеленского, в ходе переговоров в Киеве было предложено несколько новых идей относительно дальнейшего переговорного процесса и достигнута договоренность в ближайшее время повторить встречу в формате Украина-США-Европа .

Кушнер заявил, что завершение войны в Украине до зимы "не гарантировано", но американская сторона работает над созданием условий для достижения этой цели. Он также заявил, что Трамп решительно настроен положить конец российско-украинской войне.