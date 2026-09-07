Каллас під тиском країн ЄС відмовилась від нової групи з питань оборони

У неділю глава дипломатії Європейського Союзу Кая Каллас була змушена під тиском країн-членів ЄС скасувати створення нової групи високого рівня з питань оборони, до складу якої входили би колишні політичні та військові лідери.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Група високого рівня, яку Каллас описала як об’єднання "найяскравіших умів" для розробки ідей щодо усунення прогалин в обороні ЄС "у найкоротші терміни та найефективнішим чином", розглядалася деякими дипломатами як частина цього опору.

Каллас вела запеклу боротьбу з Єврокомісією щодо цих планів, але, за словами одного з посадовців ЄС, причиною скасування ініціативи став тиск з боку деяких столиць.

"Деякі держави-члени вважали, що на цей момент це не той шлях, яким слід йти", – сказав він.

"Після обговорення з міністрами ми вирішили не продовжувати цю ініціативу; зараз ми шукаємо нові способи взаємодії з державами-членами", – додав співрозмовник.

Презентація мала відбутися в Брюсселі в понеділок вранці. Очікувалося, що на ній будуть присутні близько 150 осіб з інституцій ЄС, аналітичних центрів, наукових кіл та НАТО.

Імена членів групи офіс Каллас тримав у таємниці, але, за словами трьох дипломатів, передбачалося, що групу очолить колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен, а до її складу увійдуть колишні міністри оборони.

Каллас очолює закулісні зусилля проти франко-німецьких планів з реформування Європейської служби зовнішніх справ, яку вона очолює. На папері ці плани мають на меті посилити офіційну роль Каллас, але її союзники побоюються, що вони можуть дозволити Європейській комісії взяти під більший контроль зовнішню політику.

Нагадаємо, 1 вересня Каллас оголосила про створення групи високого рівня, що складається з колишніх політичних та військових лідерів європейських країн, а також України, які працюватимуть над питаннями обороноздатності блоку.