Каллас под давлением стран ЕС отказалась от создания новой группы по вопросам обороны

В воскресенье глава дипломатического ведомства Европейского Союза Кая Каллас была вынуждена под давлением стран-членов ЕС отменить создание новой группы высокого уровня по вопросам обороны, в состав которой должны были войти бывшие политические и военные лидеры.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Группа высокого уровня, которую Каллас охарактеризовала как объединение "самых ярких умов" для выработки идей по устранению пробелов в обороне ЕС "в кратчайшие сроки и наиболее эффективным образом", рассматривалась некоторыми дипломатами как часть сопротивления реформированию внешнеполитического ведомства ЕС. Каллас ведет ожесточенную борьбу с Еврокомиссией по поводу этих планов, но, по словам одного из чиновников ЕС, причиной отмены инициативы стало давление со стороны некоторых столиц.

"Некоторые государства-члены считали, что на данный момент это не тот путь, по которому следует идти", – сказал он.

"После обсуждения с министрами мы решили не продолжать эту инициативу; сейчас мы ищем новые способы взаимодействия с государствами-членами", – добавил собеседник.

Презентация должна была состояться в Брюсселе в понедельник утром. Ожидалось, что на ней будут присутствовать около 150 человек из институтов ЕС, аналитических центров, научных кругов и НАТО.

Имена членов группы офис Каллас держал в секрете, но, по словам трёх дипломатов, предполагалось, что группу возглавит бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен, а в её состав войдут бывшие министры обороны.

Каллас возглавляет закулисные усилия против франко-немецких планов по реформированию Европейской службы внешних дел, которую она возглавляет. На бумаге эти планы направлены на усиление официальной роли Каллас, но её союзники опасаются, что они могут позволить Европейской комиссии взять под более жёсткий контроль внешнюю политику.

Напомним, 1 сентября Каллас объявила о создании группы высокого уровня, состоящей из бывших политических и военных лидеров европейских стран, а также Украины, которые будут работать над вопросами обороноспособности блока.