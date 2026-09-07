Мерц виступить з заявою після провалу своєї партії у Саксонії-Ангальт

У понеділок у Німеччині очікують на публічну заяву канцлера Фрідріха Мерца разом із прем'єр-міністром землі Саксонія-Ангальт Свеном Шульце після серйозної поразки Християнсько-демократичного союзу (ХДС) на земельних виборах.

Про це повідомило видання Bild, пише "Європейська правда".

Близько 13:30 за місцевим часом (14:30 за Києвом) запланований публічний виступ канцлера разом із головним кандидатом ХДС, що зазнав поразки на виборах, Свеном Шульце. Досі Мерц ніяк не коментував провал своєї партії ХДС, яка втратила понад половину мандатів на виборах, де тріумфувала "Альтернатива для Німеччини".

Також відомо, що вранці Мерц та керівництво Соціал-демократичної партії, що править у коаліції з ХДС, зібрались на кризове засідання, аби обговорити наслідки виборів для коаліційного уряду.

Результати виборів до земельного парламенту німецької Саксонії-Ангальт 6 вересня підтвердили історичну перемогу ультраправої "Альтернативи для Німеччини", проте без абсолютної більшості, на яку там сподівалися.

Партія "Альянс Сари Вагенкнехт" вже заявила, що її фракція вдасться до кроку, який допоможе представнику "Альтернативи для Німеччини" стати прем’єр-міністром.

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