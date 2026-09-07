Мерц выступит с заявлением после провала своей партии в Саксонии-Анхальт

В понедельник в Германии ожидают публичного заявления канцлера Фридриха Мерца вместе с премьер-министром земли Саксония-Анхальт Свеном Шульце после серьезного поражения Христианско-демократического союза (ХДС) на земельных выборах.

Об этом сообщило издание Bild, пишет "Европейская правда".

Около 13:30 по местному времени (14:30 по Киеву) запланировано публичное выступление канцлера вместе с главным кандидатом ХДС, потерпевшим поражение на выборах, Свеном Шульце. До сих пор Мерц никак не комментировал провал своей партии ХДС, которая потеряла более половины мандатов на выборах, где победила "Альтернатива для Германии".

Также известно, что утром Мерц и руководство Социал-демократической партии, правящей в коалиции с ХДС, собрались на кризисное заседание, чтобы обсудить последствия выборов для коалиционного правительства.

Результаты выборов в земельный парламент немецкой Саксонии-Анхальт 6 сентября подтвердили историческую победу ультраправой "Альтернативы для Германии", однако без абсолютного большинства, на которое там надеялись.

Партия "Альянс Сары Вагенкнехт" уже заявила, что её фракция пойдёт на шаг, который поможет представителю "Альтернативы для Германии" стать премьер-министром.

Подробнее в статье: Ультраправые идут к власти. Почему сенсационная победа "АдН" наносит удар по правительству всей Германии.