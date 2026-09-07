Украина передала НАТО список срочных потребностей для ПВО накануне "Рамштайна"

В штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоялось внеочередное заседание Совета Украина-НАТО на уровне постоянных представителей, в ходе которого украинская сторона передала перечень приоритетных и неотложных потребностей в средствах ПВО и ПРО.

Об этом в Министерстве обороны сообщили в понедельник утром, пишет "Европейская правда".

Заседание, созванное по инициативе Украины, состоялось накануне встречи в формате "Рамштайн" 8 сентября. Ее центральным вопросом станет укрепление украинской ПВО и ПРО.

На заседании председательствовал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Заместитель министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции Сергей Боев вместе с заместителем главнокомандующего Вооруженных Сил Украины бригадным генералом Сергеем Собко представили союзникам подробную оценку актуальных воздушных угроз.

Украинская сторона передала перечень приоритетных и неотложных потребностей в средствах ПВО и ПРО.

По итогам заседания Украина призвала союзников оперативно предоставить дополнительные возможности ПВО и ПРО, которые напрямую связаны с защитой жизни украинцев.

Украина также призвала партнеров до конца года мобилизовать ресурсы, необходимые для выполнения заявленного НАТО уровня военной поддержки Украины в размере 70 млрд евро.

6 сентября в Минобороны сообщили, что глава ведомства Евгений Хмара в телефонном разговоре с Рютте обсудил подготовку к заседанию "Рамштайна".

Предыдущее заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" состоялось 18 июня в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. На нем сопредседательствовали Великобритания и Германия.

После заседания Писториус анонсировал поставку Украине трехзначного количества ракет "воздух-воздух" из немецких запасов, а также совместное производство наземных роботизированных комплексов.