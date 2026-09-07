У Берліні спалахнула пожежа на електропідстанції

У Берліні в ніч проти понеділка сталася пожежа на території електропідстанції.

Про це повідомила берлінська поліція, пише "Європейська правда".

Близько 2:40 поліція та пожежники Берліна отримали виклик в районі Моабіт. Там горіли будівельний майданчик та частина підстанції.

Наслідок пожежі фото: Юліан Штеле

Зараз криміналісти з’ясовують, чи причиною пожежі стала технічна несправність, чи злочин.

Внаслідок інциденту постачання електроенергії не було порушено.

Минулого тижня по всій Німеччині сталося кілька нападів на об’єкти електроенергетичної інфраструктури.

Відповідальність за ці злочини взяв на себе чоловік із землі Північний Рейн-Вестфалія, якого наразі розшукує поліція.

48-річний мешканець Гевельсберга у листі із зізнанням назвав мотивом боротьбу проти викопного палива. Чи пов’язана з цим пожежа в Берліні, поки що невідомо.

За даними видання Bild, зараз МВС Німеччини готує комплексний "захисний щит" від російських диверсій.