В Берлине вспыхнул пожар на электроподстанции

В Берлине в ночь на понедельник произошел пожар на территории электроподстанции.

Об этом сообщила берлинская полиция, пишет "Европейская правда".

Около 2:40 полиция и пожарные Берлина получили вызов в районе Моабит. Там горели строительная площадка и часть подстанции.

Последствия пожара фото: Юлиан Штеле

Сейчас криминалисты выясняют, стала ли причиной пожара техническая неисправность или преступление.

В результате инцидента подача электроэнергии не была нарушена.

На прошлой неделе по всей Германии произошло несколько нападений на объекты электроэнергетической инфраструктуры.

Ответственность за эти преступления взял на себя мужчина из земли Северный Рейн-Вестфалия, которого в настоящее время разыскивает полиция.

48-летний житель Гевельсберга в письме с признанием назвал мотивом борьбу против ископаемого топлива. Связан ли с этим пожар в Берлине, пока неизвестно.

По данным издания Bild, сейчас МВД Германии готовит комплексный "защитный щит" от российских диверсий.