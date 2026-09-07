Перед виборами у Швеції опозиція ще лідирує, але уряд скорочує відрив

Напередодні парламентських виборів у Швеції 13 вересня керівний блок ще більше наблизився до лівоцентристської опозиції, а партія "Ліберали" вперше за роки долає 4-відсотковий прохідний бар'єр до парламенту.

Про це повідомило агентство Reuters, пише "Європейська правда".

Хоча попередні опитування вказували на майже гарантовану перемогу опозиції на чолі з лідеркою соціал-демократів Магдаленою Андерссон, найновіші дослідження показують, що уряд прем'єр-міністра Ульфа Крістерссона все ще має шанс виграти.

Опитування інституту Novus, опубліковане у понеділок комерційним телеканалом TV4, демонструє 50,3% підтримки чотирьох лівоцентристських партій, тоді як трипартійний уряд та партія, що його підтримує – ультраправа й антиімміграційна "Шведські демократи" – здобувають 47,9%.

Розрив між блоками зменшився на 0,2 відсоткового пункта порівняно з попереднім опитуванням Novus.

Молодший партнер по коаліції, партія "Ліберали", зросла з 3,3% до 4,3%, подолавши бар'єр, необхідний для отримання депутатських мандатів.

Це послабило побоювання, що партія може втратити свої 16 місць, а коаліція – більшість у парламенті.

Три тижні тому лівоцентристи мали перевагу в 10 відсоткових пунктів, за даними опитування іншої агенції. Політологи тоді зазначали, що такий розрив майже неможливо подолати до дня голосування.

В опитуванні Novus, яке проходило з 1 по 5 вересня, взяли участь 2 888 виборців.

Нагадаємо, весною прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявляв, що його Поміркована партія після парламентських виборів у вересні хоче сформувати уряд більшості, до якого увійдуть ультраправі "Шведські демократи".