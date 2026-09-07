Перед выборами в Швеции оппозиция все еще лидирует, но правительство сокращает отрыв

Перед парламентскими выборами в Швеции, которые состоятся 13 сентября, правящий блок еще больше приблизился к левоцентристской оппозиции, а партия "Либералы" впервые за много лет преодолевает 4-процентный проходной барьер в парламент.

Об этом сообщило агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

Хотя предыдущие опросы указывали на почти гарантированную победу оппозиции во главе с лидером социал-демократов Магдаленой Андерссон, последние исследования показывают, что у правительства премьер-министра Ульфа Кристерссона все еще есть шанс победить.

Опрос института Novus, опубликованный в понедельник коммерческим телеканалом TV4, показывает 50,3% поддержки четырех левоцентристских партий, тогда как трехпартийное правительство и поддерживающая его партия – ультраправая и антииммиграционная "Шведские демократы" – набирают 47,9%.

Разрыв между блоками сократился на 0,2 процентных пункта по сравнению с предыдущим опросом Novus.

Младший партнер по коалиции, партия "Либералы", выросла с 3,3% до 4,3%, преодолев барьер, необходимый для получения депутатских мандатов.

Это ослабило опасения, что партия может потерять свои 16 мест, а коалиция – большинство в парламенте.

Три недели назад левоцентристы имели преимущество в 10 процентных пунктов, по данным опроса другого агентства. Политологи тогда отмечали, что такой разрыв почти невозможно преодолеть до дня голосования.

В опросе Novus, который проходил с 1 по 5 сентября, приняли участие 2 888 избирателей.

Напомним, весной премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявлял, что его Умеренная партия после парламентских выборов в сентябре хочет сформировать правительство большинства, в которое войдут ультраправые "Шведские демократы".