Мерц скасував поїздку до Парижа через "щільний графік" після поразки ХДС

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц пропустить Міжнародний космічний саміт, який приймає президент Франції Емманюель Макрон у Парижі в середу та четвер.

Про це повідомило видання Politico, пише "Європейська правда".

Речник Мерца заявив у понеділок, що той скасовує свою поїздку через щільний графік на цьому тижні. Оголошення прозвучало лише через кілька годин після того, як партія канцлера зазнала принизливої поразки від ультраправої "Альтернативи для Німеччини" на виборах у землі Саксонія-Ангальт.

У середу Мерц має зустрітися з головою Європейської ради Антоніу Коштою та виступити у Бундестазі, а у четвер проведе зустрічі з президентом ОАЕ Мухаммадом ібн Заїдом аль Нагаяном та німецькими дипломатами.

Відсутність німецького лідера – удар по саміту, який декілька учасників розкритикували як безвекторний та погано організований. Минулого тижня провідні космічні компанії США, зокрема SpaceX Ілона Маска, вирішили відмовитися від участі в заході після того, як Білий дім чинив тиск на американські компанії.

Французький уряд неодноразово позиціонував Міжнародний космічний саміт як захід, організований спільно з Німеччиною, хоча в мережі подія значною мірою подавалася як суто французька. У п'ятницю представник Єлисейського палацу знову підтвердив, що захід проходитиме під співголовуванням Франції та Німеччини.

Німецький дипломат, якому надали анонімність для відвертого коментаря щодо скасування поїздки Мерца в останній момент, підтвердив, що Берлін залишатиметься співголовою заходу, незважаючи на відсутність канцлера.

У понеділок у Німеччині очікують на публічну заяву Мерца разом із прем'єр-міністром землі Саксонія-Ангальт Свеном Шульце після серйозної поразки Християнсько-демократичного союзу на земельних виборах.

Результати виборів до земельного парламенту німецької Саксонії-Ангальт 6 вересня підтвердили історичну перемогу ультраправої "Альтернативи для Німеччини", проте без абсолютної більшості, на яку там сподівалися.

Більше у статті: Ультраправі йдуть до влади. Чому сенсаційна перемога "АдН" б’є по уряду всієї Німеччини.