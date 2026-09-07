Мерц отменил поездку в Париж из-за "напряжённого графика" после поражения ХДС

Канцлер Германии Фридрих Мерц пропустит Международный космический саммит, который пройдёт в Париже в среду и четверг под эгидой президента Франции Эмманюэля Макрона.

Об этом сообщило издание Politico, пишет "Европейская правда".

Пресс-секретарь Мерца заявил в понедельник, что тот отменяет свою поездку из-за плотного графика на этой неделе. Объявление прозвучало всего через несколько часов после того, как партия канцлера потерпела унизительное поражение от ультраправой "Альтернативы для Германии" на выборах в земле Саксония-Анхальт.

В среду Мерц должен встретиться с председателем Европейского совета Антониу Коштой и выступить в Бундестаге, а в четверг проведет встречи с президентом ОАЭ Мухаммадом ибн Заидом аль Нагаяном и немецкими дипломатами.

Отсутствие немецкого лидера – удар по саммиту, который несколько участников раскритиковали как бесцельный и плохо организованный. На прошлой неделе ведущие космические компании США, в частности SpaceX Илона Маска, решили отказаться от участия в мероприятии после того, как Белый дом оказал давление на американские компании.

Французское правительство неоднократно позиционировало Международный космический саммит как мероприятие, организованное совместно с Германией, хотя в сети событие в значительной степени представлялось как чисто французское. В пятницу представитель Елисейского дворца вновь подтвердил, что мероприятие будет проходить под сопредседательством Франции и Германии.

Немецкий дипломат, которому была предоставлена анонимность для откровенного комментария относительно отмены поездки Мерца в последний момент, подтвердил, что Берлин останется сопредседателем мероприятия, несмотря на отсутствие канцлера.

В понедельник в Германии ожидают публичного заявления Мерца вместе с премьер-министром земли Саксония-Анхальт Свеном Шульце после серьёзного поражения Христианско-демократического союза на земельных выборах.

Результаты выборов в земельный парламент немецкой Саксонии-Анхальт 6 сентября подтвердили историческую победу ультраправой "Альтернативы для Германии", однако без абсолютного большинства, на которое там надеялись.

Подробнее в статье: Ультраправые идут к власти. Почему сенсационная победа "АдН" бьет по правительству всей Германии.