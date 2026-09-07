У Німеччині знову знайшли вибухові пристрої біля лінії електропередачі

У Німеччині виявили ще кілька вибухових пристроїв поруч з лінією електропередачі в районі Гьорліц на сході країни.

Про це повідомляє Tagesschau, пише "Європейська правда".

Після слідчих дій в районі Гьорліц поблизу міста Шляйфе, де біля електропідстанції виявили вибухові пристрої, знайшли ще 9 нових.

Про це у понеділок оголосили у прокуратурі Дрездена та земельній кримінальній поліції Саксонії.

Всього в районі підстанції та високовольтних ліній біля неї знайшли 21 саморобний вибуховий пристрій. Операція поліції тривала протягом п’ятниці, суботи й неділі.

За висновками слідчих, пристрої були зроблені так, щоб спричинити пошкодження енергетичної інфраструктури, викликавши короткі замикання.

Інцидент пов’язують зі схожими випадками у землях Бранденбург та Північний Рейн-Вестфалія. Лист, у якому чоловік взяв на себе відповідальність за ці події, також містив згадки про нібито заплановані диверсії у Саксонії.

У Берліні розслідують підозрілу пожежу на території електропідстанції, що сталась в ніч проти понеділка.

За даними видання Bild, МВС Німеччини готує комплексний "захисний щит" від російських диверсій.