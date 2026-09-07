В Германии снова нашли взрывные устройства возле ЛЭП
В Германии обнаружили еще несколько взрывных устройств рядом с линией электропередачи в районе Гёрлиц на востоке страны.
Об этом сообщает Tagesschau, пишет "Европейская правда".
После следственных действий в районе Гёрлиц, недалеко от города Шляйфе, где возле электроподстанции обнаружили взрывные устройства, нашли ещё девять новых.
Об этом в понедельник сообщили в прокуратуре Дрездена и земельной уголовной полиции Саксонии.
Всего в районе подстанции и высоковольтных линий возле нее обнаружили 21 самодельное взрывное устройство. Операция полиции продолжалась в течение пятницы, субботы и воскресенья.
По выводам следователей, устройства были изготовлены таким образом, чтобы нанести ущерб энергетической инфраструктуре, вызвав короткие замыкания.
Инцидент связывают с подобными случаями в землях Бранденбург и Северный Рейн-Вестфалия. Письмо, в котором мужчина взял на себя ответственность за эти события, также содержало упоминания о якобы запланированных диверсиях в Саксонии.
В Берлине расследуют подозрительный пожар на территории электроподстанции, произошедший в ночь на понедельник.
По данным издания Bild, МВД Германии готовит комплексный "защитный щит" от российских диверсий.