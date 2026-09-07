Соратники Макрона закликають створити коаліцію проти крайніх правих та лівих

Клеман Бон і Філіпп Гранжон, двоє давніх прихильників президента Франції Емманюеля Макрона, закликають до створення нової коаліції проти ультраправої партії "Національне об’єднання" та ультралівої "Нескорена Франція".

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Про необхідність створення коаліції колишній спеціальний радник президента Франції Філіпп Гранжон та ексміністр партії Renaissance ("Відродження") Клеман Бон заявили у зв’язку з тим, що лідерка ультраправих Марін Ле Пен є фавориткою опитувань перед президентськими виборами 2027 року.

"Урочистий заклик, що є водночас попередженням і надією, адресований насамперед представникам центристського табору, потім лівим, які не сприймають "Нескореної Франції", та правим, які не сприймають "Національного об’єднання", і, нарешті, всім громадянам, які відмовляються змиритися. Ми б’ємо на сполох і окреслюємо спільний шлях – вимогливий і відповідальний, що має всі шанси на перемогу", – зазначають вони у матеріалі французьких ЗМІ.

Нагадаємо, лідер французької ультралівої партії "Нескорена Франція" Жан-Люк Меланшон вважається найімовірнішим суперником кандидатки від ультраправих Марін Ле Пен у другому турі президентських виборів у Франції наступного року.

Тим часом у Ле Пен пообіцяли зупинити підтримку України у разі перемоги на виборах. А голова французької ультраправої партії "Національне об'єднання" Жордан Барделла заявив, що беззастережна підтримка України з боку Франції має бути не повністю зупинена, але замінена більш вигідними відносинами з країною.