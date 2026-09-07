Соратники Макрона призывают создать коалицию против крайних правых и крайне левых

Клеман Бон и Филипп Гранжон, два давних сторонника президента Франции Эмманюэля Макрона, призывают к созданию новой коалиции против ультраправой партии "Национальное объединение" и ультралевой "Непокоренная Франция".

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

О необходимости создания коалиции бывший специальный советник президента Франции Филипп Гранжон и экс-министр партии Renaissance ("Возрождение") Клеман Бон заявили в связи с тем, что лидер ультраправых Марин Ле Пен является фавориткой опросов перед президентскими выборами 2027 года.

"Торжественный призыв, являющийся одновременно предупреждением и надеждой, адресован прежде всего представителям центристского лагеря, затем левым, которые не приемлют "Непокоренную Францию", и правым, которые не приемлют "Национальное объединение", и, наконец, всем гражданам, которые отказываются смириться. Мы бьем тревогу и намечаем общий путь – требовательный и ответственный, имеющий все шансы на победу", – отмечают они в материале французских СМИ.

Напомним, лидер французской ультралевой партии "Непокоренная Франция" Жан-Люк Меланшон считается наиболее вероятным соперником кандидата от ультраправых Марин Ле Пен во втором туре президентских выборов во Франции в следующем году.

Между тем в партии Ле Пен пообещали прекратить поддержку Украины в случае победы на выборах. А председатель французской ультраправой партии "Национальное объединение" Жордан Барделла заявил, что безоговорочная поддержка Украины со стороны Франции должна быть не полностью прекращена, а заменена более выгодными отношениями со страной.