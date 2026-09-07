У Португалії водії протестують проти підвищення цін на пальне

Вранці у понеділок, 7 вересня, у Лісабоні, вздовж мосту "25 квітня", водії влаштували акцію протесту проти підвищення цін на пальне.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на RTP.

На мосту "25 квітня" у Лісабоні, під час години пік о 08:00, водії масово сигналили у знак протесту проти зростання цін.

Минулої п’ятниці, 4 вересня, уряд оголосив про збільшення знижки на пальне на рівні трьох центів, щоб стримати рекордне зростання цін. Ціна дизельного пального може сягнути 2,17 євро за літр, а бензину – 2,12 євро. Цього тижня ціни зросли на понад 10 та 8 центів для дизельного пального та бензину відповідно.

Це одне з найбільших подорожчань з початку конфлікту між США та Іраном, зазначає RTP. Проте, згідно з політикою ціноутворення на пальне в Португалії, кожна заправна станція самостійно встановлює свої ціни.

У середу, 2 вересня, президент США Дональд Трамп заявив, що поновлена кампанія США проти Ірану не триватиме довго. Днем раніше американські збройні сили повідомили про удари по об’єктах Корпусу вартових ісламської революції.