В Португалии водители протестуют против повышения цен на топливо
Утром в понедельник, 7 сентября, в Лиссабоне, вдоль моста "25 апреля", водители устроили акцию протеста против повышения цен на топливо.
Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на RTP.
На мосту "25 апреля" в Лиссабоне в час пик в 08:00 водители массово сигналили в знак протеста против роста цен.
В минувшую пятницу, 4 сентября, правительство объявило об увеличении скидки на топливо на три цента, чтобы сдержать рекордный рост цен. Цена дизельного топлива может достичь 2,17 евро за литр, а бензина – 2,12 евро. На этой неделе цены выросли более чем на 10 и 8 центов на дизельное топливо и бензин соответственно.
Это одно из самых значительных подорожаний с начала конфликта между США и Ираном, отмечает RTP. Однако, согласно политике ценообразования на топливо в Португалии, каждая заправочная станция самостоятельно устанавливает свои цены.
В среду, 2 сентября, президент США Дональд Трамп заявил, что возобновленная кампания США против Ирана продлится недолго. Днем ранее американские вооруженные силы сообщили об ударах по объектам Корпуса стражей исламской революции.