Укр Рус Eng

В Португалии водители протестуют против повышения цен на топливо

Новости — Понедельник, 7 сентября 2026, 16:12 — Ольга Романская

Утром в понедельник, 7 сентября, в Лиссабоне, вдоль моста "25 апреля", водители устроили акцию протеста против повышения цен на топливо.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на RTP.

На мосту "25 апреля" в Лиссабоне в час пик в 08:00 водители массово сигналили в знак протеста против роста цен.

В минувшую пятницу, 4 сентября, правительство объявило об увеличении скидки на топливо на три цента, чтобы сдержать рекордный рост цен. Цена дизельного топлива может достичь 2,17 евро за литр, а бензина – 2,12 евро. На этой неделе цены выросли более чем на 10 и 8 центов на дизельное топливо и бензин соответственно.

Это одно из самых значительных подорожаний с начала конфликта между США и Ираном, отмечает RTP. Однако, согласно политике ценообразования на топливо в Португалии, каждая заправочная станция самостоятельно устанавливает свои цены.

В среду, 2 сентября, президент США Дональд Трамп заявил, что возобновленная кампания США против Ирана продлится недолго. Днем ранее американские вооруженные силы сообщили об ударах по объектам Корпуса стражей исламской революции.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Португалия США Иран
Реклама: