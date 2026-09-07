В Португалии водители протестуют против повышения цен на топливо

Утром в понедельник, 7 сентября, в Лиссабоне, вдоль моста "25 апреля", водители устроили акцию протеста против повышения цен на топливо.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на RTP .

На мосту "25 апреля" в Лиссабоне в час пик в 08:00 водители массово сигналили в знак протеста против роста цен.

В минувшую пятницу, 4 сентября, правительство объявило об увеличении скидки на топливо на три цента, чтобы сдержать рекордный рост цен. Цена дизельного топлива может достичь 2,17 евро за литр, а бензина – 2,12 евро. На этой неделе цены выросли более чем на 10 и 8 центов на дизельное топливо и бензин соответственно.

Это одно из самых значительных подорожаний с начала конфликта между США и Ираном, отмечает RTP. Однако, согласно политике ценообразования на топливо в Португалии, каждая заправочная станция самостоятельно устанавливает свои цены.