Трамп заявив, що нова кампанія США проти Ірану не буде тривалою

Американський президент Дональд Трамп заявив у середу, 2 вересня, що поновлена кампанія США проти Ірану не триватиме довго.

Про це він сказав під час спілкування із журналістами, цитують Reuters та AP пише "Європейська правда".

Трамп заявив, що Іран намагався створити ракету, яка скидає міни, і що США її знищили. Він також зазначив, що Іран працював над відновленням своїх радіолокаційних та ракетних систем, які також стали цілями американських ударів.

Також він наголосив, що, на його думку, війна з Іраном триватиме "недовго".

"Ми знищили все нове обладнання, яке вони намагалися побудувати вздовж Ормузької протоки – як оборонне, так і наступальне... Вчора вночі це був дуже потужний удар, і ми готові завдати ще одного в будь-який момент", – наголосив він.

1 вересня американський президент Дональд Трамп заявив, що якщо Іран відповість на останню атаку США – то зазнає "набагато сильнішого та масштабнішого" удару.

Того дня американські збройні сили повідомили про удари по об’єктах Корпусу вартових ісламської революції.

ЗМІ писали, що президент США розглядає можливість завдання обмежених ударів по Ірану в районі Ормузької протоки для протидії атакам на судна.