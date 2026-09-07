Європарламентарі зустрінуться з Макроном на тлі перемоги ультраправих в Німеччині

Депутати Європейського парламенту від групи Renew Europe зустрінуться з президентом Франції Емманюелем Макроном у середу, щоб обговорити його подальші плани після завершення президентських повноважень.

Про це повідомляє Politico, пише "Європейська правда".

Євродепутати з парламентської фракції Renew Europe зустрінуться з французьким президентом у Парижі в середу, щоб обговорити, як зберегти політичний центр, який він допоміг створити, на тлі перемоги ультраправої "Альтернативи для Німеччини" на земельних виборах в Саксонії-Ангальт.

Група підтвердила зустріч на своєму вебсайті, зазначивши, що депутати зустрінуться з Макроном "для обміну думками щодо ключових європейських та глобальних питань, які стоять на порядку денному".

Представник Renew, якому було надано анонімність, зазначив, що депутати дедалі більше стурбовані перспективою приходу до влади ультраправих партій у Німеччині та Франції, де Марін Ле Пен має значну перевагу в опитуваннях перед президентськими виборами навесні 2027 року.

"Проєвропейці стурбовані тим, що станеться після Макрона, оскільки вони цінують його бачення та амбіції щодо Європи", – сказав представник.

Найгостріше питання – що Макрон, який не може балотуватися на третій президентський термін поспіль, збирається робити далі. Політик майже не давав жодних деталей щодо своїх планів після завершення повноважень у травні 2027 року, але натякнув на те, що знову балотуватиметься на посаду президента, коли отримає таке право у 2032 році.

"Законодавці будуть розпитувати президента про його політичне майбутнє, багато хто хотів би бачити його в ролі на європейському рівні", – зазначив представник Renew.

Однак Макрон також зазначив, що до останнього дня зосередиться на своїй ролі президента Франції. Це викликає побоювання, нібито він не готує майбутнє для свого центристського руху після залишення посади. У травні минулого року він заявив, що "подумає про те, що буде далі" після закінчення свого мандата.

Переговори в Парижі також будуть присвячені майбутній промові голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн "Про стан справ у Союзі", бюджету ЄС, заборонам соціальних мереж, заходам щодо надання переваги європейським товарам та підтримці України.

Писали, що Клеман Бон і Філіпп Гранжон, двоє давніх прихильників президента Франції Емманюеля Макрона, закликають до створення нової коаліції проти ультраправої партії "Національне об’єднання" та ультралівої "Нескорена Франція".

Нагадаємо, лідер французької ультралівої партії "Нескорена Франція" Жан-Люк Меланшон вважається найімовірнішим суперником кандидатки від ультраправих Марін Ле Пен у другому турі президентських виборів у Франції наступного року.

Тим часом голова французької ультраправої партії "Національне об’єднання" Жордан Барделла заявив, що беззастережна підтримка України з боку Франції має бути не повністю зупинена, але замінена більш вигідними відносинами з країною.