Евродепутаты встретятся с Макроном на фоне победы ультраправых в Германии

Депутаты Европейского парламента из фракции Renew Europe встретятся с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в среду, чтобы обсудить его дальнейшие планы после окончания президентского срока.

Об этом сообщает Politico, пишет "Европейская правда".

Евродепутаты из парламентской фракции Renew Europe встретятся с французским президентом в Париже в среду, чтобы обсудить, как сохранить политический центр, который он помог создать, на фоне победы ультраправой "Альтернативы для Германии" на земельных выборах в Саксонии-Анхальт.

Группа подтвердила встречу на своём сайте, отметив, что депутаты встретятся с Макроном "для обмена мнениями по ключевым европейским и глобальным вопросам, стоящим на повестке дня".

Представитель Renew, которому была предоставлена анонимность, отметил, что депутаты все больше обеспокоены перспективой прихода к власти ультраправых партий в Германии и Франции, где Марин Ле Пен имеет значительное преимущество в опросах перед президентскими выборами весной 2027 года.

"Проевропейцы обеспокоены тем, что произойдет после Макрона, поскольку они ценят его видение и амбиции в отношении Европы", – сказал представитель.

Самый острый вопрос – что Макрон, который не может баллотироваться на третий президентский срок подряд, собирается делать дальше. Политик почти не раскрывал никаких подробностей о своих планах после истечения полномочий в мае 2027 года, но намекнул на то, что снова будет баллотироваться на пост президента, когда получит такое право в 2032 году.

"Законодатели будут расспрашивать президента о его политическом будущем, многие хотели бы видеть его в роли на европейском уровне", – отметил представитель Renew.

Однако Макрон также отметил, что до последнего дня сосредоточится на своей роли президента Франции. Это вызывает опасения, будто он не готовит будущее для своего центристского движения после ухода с поста. В мае прошлого года он заявил, что "подумает о том, что будет дальше" после окончания своего мандата.

Переговоры в Париже также будут посвящены предстоящей речи председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен "О состоянии дел в Союзе", бюджету ЕС, запретам на социальные сети, мерам по предоставлению преимущества европейским товарам и поддержке Украины.

Сообщалось, что Клеман Бон и Филипп Гранжон, два давних сторонника президента Франции Эмманюэля Макрона, призывают к созданию новой коалиции против ультраправой партии "Национальное объединение" и ультралевой "Непокоренная Франция".

Напомним, лидер французской ультралевой партии "Непокоренная Франция" Жан-Люк Меланшон считается наиболее вероятным соперником кандидата от ультраправых Марин Ле Пен во втором туре президентских выборов во Франции в следующем году.

Между тем председатель французской ультраправой партии "Национальное объединение" Жордан Барделла заявил, что безоговорочная поддержка Украины со стороны Франции должна быть не полностью прекращена, а заменена более выгодными отношениями со страной.