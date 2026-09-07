Россия закрывает генконсульство Германии в Петербурге и филиалы Института Гете

Министерство иностранных дел России официально объявило об "ответных" мерах в связи с действиями Германии после нападения в аэропорту "Лейпциг/Халле", ответственность за которое Берлин возложил на РФ.

Об этом сообщили в пресс-службе МИД РФ, передает "Европейская правда".

Временному поверенному в делах Германии в Москве сообщили, что Россия закрывает немецкое генеральное консульство в Санкт-Петербурге. Ведомство должно прекратить свою деятельность не позднее 18 сентября, а все его сотрудники должны покинуть территорию Российской Федерации до этой даты, отметили в МИД.

Кроме того, объявлено о прекращении работы немецких культурных центров имени Гете в Российской Федерации. Сотрудники всех филиалов должны выехать из России не позднее 13 сентября.

Соответствующие ноты МИД России были вручены главе дипломатической миссии Германии в Москве.

В российском министерстве заявили, что приняли эти решения "в связи с недружественными действиями немецкой стороны по закрытию генерального консульства России в Бонне и Российского дома науки и культуры в Берлине".

Стоит отметить, что Берлин прибег к этим дипломатическим мерам после того, как официально объявил о прямой причастности России к гибридной атаке в аэропорту Лейпцига в начале августа.

Напомним, 4 августа в аэропорту "Лейпциг/Халле" обнаружили беспилотник со взрывчаткой вблизи украинского грузового самолета "Антонов", который использовался для перевозки военных грузов.

Подробнее об этом – в статье Германия под атакой России. Всё об ударе дронов по аэропорту Лейпцига и ответе Берлина.