"ЄвроПравда" дізналася деталі перемовин з Віткоффом та Кушнером у Києві

Протягом наступних тижнів триватиме підготовка переговорів з Росією про встановлення миру в Україні, у якій братимуть участь Україна, Франція, Німеччина та Британія, які разом сформулюють умови цих перемовин.

Про це кореспондентці "Європейської правди" в Брюсселі повідомило джерело в Єлисейському палаці.

Україна, Франція, Німеччина та Британія протягом наступних тижнів готуватимуть умови, з якими вони будуть виходити на подальші переговори з Росією.

Співрозмовник "ЄвроПравди" в адміністрації президента Франції Емманюеля Макрона розповів про результати візиту в Київ радника французького лідера з питань безпеки Емманюеля Бонна та його участь у переговорах зі спецпредставниками президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером у неділю, 6 вересня.

Він повідомив, що його поїздка в Україну стала нагодою як отримати від американців звіт про їхню розмову з президентом Путіним, так і організуватися щодо подальших дій.

Віткофф та Кушнер, по суті, розповіли, що після виборів до Держдуми Росії нібито зʼявиться нова готовність Росії вести переговори, і що в цьому контексті треба готуватися до нового старту переговорів.

Під час спільної розмови з національними радниками з питань безпеки з Франції, Німеччини та Британії – Емманюелем Бонном, Гюнтером Зауттером і Джонатаном Пауеллом – 6 вересня американські перемовники Стів Віткофф та Джаред Кушнер не уточнили параметрів цих можливих переговорів, на які погодилася Росія.

В той самий час європейці, за погодження з Україною, озвучили свій список вимог, зокрема щодо гарантій безпеки, українських територій, санкцій тощо.

Національні радники з питань безпеки з Франції, Британії та Німеччини домовилися залишатися на зв'язку протягом наступних тижнів та працювати разом з українською стороною, щоб запропонувати чіткі умови переговорів, які дозволять досягти міцного, тривалого миру для України.

Як повідомляла "Європейська правда", президент України Володимир Зеленський після зустрічі зі спецпредставниками свого американського візаві Дональда Трампа заявив про підготовку наступних зустрічей і відповідної комунікації.

Напередодні Віткофф заявив, що завданням американської делегації, яка за останнім два дні відвідала Київ та Москву, було "зблизити сторони".

За словами Зеленського, під час переговорів у Києві було запропоновано кілька нових ідей щодо подальшого переговорного процесу та домовились найближчим часом повторити зустріч у форматі Україна-США-Європа.

Детальніше про це читайте в статті "Європейської правди": Любов до "режиму" та завдання від Трампа: про що йшлося на мирних переговорах у Києві