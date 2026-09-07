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Зеленський після візиту представників Трампа: "Готуємо наступні зустрічі й комунікацію"

Новини — Понеділок, 7 вересня 2026, 14:33 — Уляна Кричковська-Богданова

Президент Володимир Зеленський після зустрічі зі спецпредставниками свого американського візаві Дональда Трампа заявив про підготовку наступних зустрічей і відповідної комунікації.

Про це він повідомив у соцмережах у понеділок, 7 вересня, передає "Європейська правда".

Зеленський заявив, що за підсумками зустрічей у Києві зі Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером провів нараду з переговорною групою.

"Провели три раунди перемовин. Разом із нами були також представники Е3 – Франції, Британії та Німеччини. Окремо ще вчора проговорив зі Стівом і Джаредом тет-а-тет за підсумками дня. Найголовніше – продовжувати активно й спільно працювати разом, щоб дипломатія була", – зазначив український президент. 

Він зазначив, що під час зустрічей обговорили потреби України в ППО, відповідну технологічну співпрацю та необхідний зимовий пакет.

"Партнери знають, що може спрацювати й що має спрацювати саме до зими. Координуємо подальші кроки. Готуємо наступні зустрічі й комунікацію. Українські пропозиції конструктивні, і так буде завжди", – додав Зеленський.

Напередодні Віткофф заявив, що завданням американської делегації, яка за останнім два дні відвідала Київ та Москву, було "зблизити сторони"

За словами Зеленського, під час переговорів у Києві було запропоновано кілька нових ідей щодо подальшого переговорного процесу та домовились найближчим часом повторити зустріч у форматі Україна-США-Європа

Кушнер заявив, що завершення війни в Україні до зими "не гарантоване", але американська сторона працює над створенням умов для досягнення цієї мети. Він також заявив, що Трамп рішуче налаштований покласти край російсько-українській війні. 

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