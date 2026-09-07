На Туска подають в суд через розкриття інформації з розслідування шахрайства на криптобіржі

У Польщі депутати від опозиційної партії "Право і справедливість" оголосили, що подадуть до прокуратури позов про те, що прем’єр-міністр Дональд Туск скоїв злочин, розкривши у польському Сеймі інформацію з розслідування довкола криптобіржі Zondacrypto.

Про це йдеться у матеріалі RMF24, пише "Європейська правда".

У понеділок на пресконференції депутат від партії "Право і справедливість" Міхал Вось повідомив про подання до прокуратури заяви про підозру у скоєнні злочину Дональдом Туском. За його словами, йдеться про порушення ст. 12, ч. 1 та 2 Закону про прокуратуру.

У п'ятницю, 4 вересня, Дональд Туск процитував уривки зі свідчень свідка у розслідуванні Zondacrypto з парламентської трибуни. За словами прем’єр-міністра Польщі, він отримав дозвіл від генерального прокурора на ознайомлення з матеріалами справи.

"Матеріали слідства є таємними, а розголошення таємної інформації, що походить зі слідства, є злочином, передбаченим Кримінальним кодексом, який переслідується за публічним обвинуваченням", – заявив депутат Вось.

Міністр юстиції, генеральний прокурор Польщі Вальдемар Журек, заявив, що прем’єр-міністр мав право оприлюднити ці свідчення.

"Я маю можливість, відповідно до статті 12 Закону про прокуратуру, оприлюднити в інтересах суспільства та громадян (...) матеріали справи, якщо, на мою думку, це не перешкоджатиме проведенню цього розслідування", – каже Вальдемар Журек.

Раніше прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск добровільно відмовився від імунітету у зв'язку з обвинуваченням у наклепі, пов’язаним із крахом криптобіржі.

Нагадаємо, минулого тижня польська прокуратура почала розслідування щодо керівництва криптобіржі Zondacrypto, яке звинувачують у масштабному шахрайстві: тисячі клієнтів втратили доступ до своїх коштів. Йдеться про гучний фінансовий скандал, що може вдарити по топполітиках. Більше про це – в статті Юрія Панченка і Станіслава Желіховського Навроцький під тиском криптоскандалу: чи витримає рейтинг президента нову порцію компромату.