На Туска подают в суд за раскрытие информации о расследовании мошенничества на криптобирже

В Польше депутаты от оппозиционной партии "Право и справедливость" объявили, что подадут в прокуратуру иск о том, что премьер-министр Дональд Туск совершил преступление, раскрыв в польском Сейме информацию о расследовании в отношении криптобиржи Zondacrypto.

Об этом говорится в материале RMF24, пишет "Европейская правда".

В понедельник на пресс-конференции депутат от партии "Право и справедливость" Михал Вось сообщил о подаче в прокуратуру заявления о подозрении в совершении преступления Дональдом Туском. По его словам, речь идет о нарушении ст. 12, ч. 1 и 2 Закона о прокуратуре.

В пятницу, 4 сентября, Дональд Туск процитировал с парламентской трибуны отрывки из показаний свидетеля по делу Zondacrypto. По словам премьер-министра Польши, он получил разрешение от генерального прокурора на ознакомление с материалами дела.

"Материалы следствия секретны, а разглашение секретной информации, полученной в ходе следствия, является преступлением, предусмотренным Уголовным кодексом, которое преследуется по публичному обвинению", – заявил депутат Вось.

Министр юстиции, генеральный прокурор Польши Вальдемар Журек, заявил, что премьер-министр имел право обнародовать эти показания.

"Я имею право, в соответствии со статьёй 12 Закона о прокуратуре, обнародовать в интересах общества и граждан (...) материалы дела, если, по моему мнению, это не помешает проведению данного расследования", – говорит Вальдемар Журек.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск добровольно отказался от иммунитета в связи с обвинением в клевете, связанным с крахом криптобиржи.

Напомним, на прошлой неделе польская прокуратура начала расследование в отношении руководства криптобиржи Zondacrypto, которое обвиняют в масштабном мошенничестве: тысячи клиентов лишились доступа к своим средствам. Речь идет о громком финансовом скандале, который может ударить по топ-политикам. Подробнее об этом – в статье Юрия Панченко и Станислава Желиховского Навроцкий под давлением криптоскандала: выдержит ли рейтинг президента новую порцию компромата.