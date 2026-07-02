Туск відмовився від імунітету через позов проти нього про наклеп

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск добровільно відмовився від імунітету у зв'язку з обвинуваченням у наклепі, яке проти нього висунув "Інститут суверенної Польщі" колишнього міністра юстиції Збігнєва Зьобро.

Про це, як пише "Європейська правда", стало відомо виданню Wirtualna Polska.

Конфлікт розгорівся на початку квітня, коли Дональд Туск під час засідання уряду оприлюднив дані Агентства внутрішньої безпеки. За даними спецслужби, на межі жовтня та листопада 2025 року, незадовго до голосування за закон про ринок криптовалют, керівник криптобіржі Zondacrypto Пшемислав Краль перерахував кошти двом фондам.

Як заявив тоді прем'єр, 450 тисяч злотих надійшли до фонду "Інституту суверенної Польщі", головою якого є ексміністр юстиції та колишній головний прокурор Збігнєв Зьобро. Крім того, ще близько 300 тисяч злотих отримав фонд "Добрий уряд", який очолює депутат від ультраправої "Конфедерації" Пшемислав Віплер.

У відповідь на ці звинувачення представники інституту Зьобро заявили про брехливий наклеп та подали проти глави уряду позов до суду, одночасно вимагаючи зняття з нього імунітету.

Речник уряду Адам Шлапка у коментарі виданню підтвердив, що Туск не збирається ховатися за процесуальним статусом.

"Якщо вони хочуть звернутися до суду, нехай звертаються, але вони програють. Прем’єр-міністр відмовився від імунітету у цій справі, він готовий до конфронтації. Факти очевидні: їх фінансували суб’єкти, пов’язані з Zondacrypto, і вони були надзвичайно активними, щоб заблокувати законодавчі норми щодо ринку криптовалют", – сказав Шлапка.

Тепер процедура вимагає, щоб регламентний комітет Сейму формально затвердив заяву прем'єра про відмову від імунітету. Після цього справу почне розглядати суд.

Нагадаємо, нинішня владна коаліція Польщі на чолі з Туском веде активні розслідування щодо діяльності попереднього уряду "Права і справедливості" та, зокрема, колишнього міністра Збігнєва Зьобро.

Нагадаємо, за правління Віктора Орбана Зьобро отримав прихисток в Угорщині, однак після зміни влади в цій країні він втік до США.