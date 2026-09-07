Віткофф каже про прогрес у плануванні тристоронніх переговорів щодо завершення війни

Спецпредставник президента США Стів Віткофф після візитів до Москви та Києва заявив про досягнення "суттєвого прогресу", зокрема щодо узгодження графіку додаткових тристоронніх переговорів.

Про це він написав в X, передає "Європейська правда".

Спецпредставник Дональда Трампа нагадав, що разом з Джаредом Кушнером відвідав Москву та Київ, щоб сприяти подальшому діалогу з метою припинення російсько-української війни.

За словами Віткоффа, в результаті зустрічей з російською та українською сторонами "було досягнуто суттєвого прогресу", зокрема щодо планування тристоронніх перемовин.

"Президент Трамп докладає значних зусиль, щоб зупинити вбивства та домогтися тривалого й міцного миру", – написав спецпредставник американського президента.

Нагадаємо, спецпосланці президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер прибули до Києва потягом 6 вересня та зустрілися з президентом України Володимиром Зеленським на Софійській площі; паралельно до столиці прибули також радники з нацбезпеки лідерів Франції, Британії та Німеччини. Перед цим вони приїздили до Москви, де провели переговори з російським правителем Владіміром Путіним.

Напередодні спецпредставник американського президента Дональда Трампа Стів Віткофф заявив, що завданням американської делегації, яка за останні два дні відвідала Київ та Москву, було "зблизити сторони".

За словами президента Володимира Зеленського, під час переговорів у Києві було запропоновано кілька нових ідей щодо подальшого переговорного процесу та домовились найближчим часом повторити зустріч у форматі Україна-США-Європа.

Детальніше про це читайте в статті "Європейської правди": Любов до "режиму" та завдання від Трампа: про що йшлося на мирних переговорах у Києві.