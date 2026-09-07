Уиткофф говорит о прогрессе в планировании трехсторонних переговоров по прекращению войны

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф после визитов в Москву и Киев заявил о достижении "существенного прогресса", в частности в отношении согласования графика дополнительных трехсторонних переговоров.

Об этом он написал в X, передает "Европейская правда".

Спецпредставитель Дональда Трампа напомнил, что вместе с Джаредом Кушнером посетил Москву и Киев, чтобы способствовать дальнейшему диалогу с целью прекращения российско-украинской войны.

По словам Уиткоффа, в результате встреч с российской и украинской сторонами "был достигнут существенный прогресс", в частности в отношении планирования трехсторонних переговоров.

"Президент Трамп прилагает значительные усилия, чтобы остановить убийства и добиться длительного и прочного мира", – написал спецпредставитель американского президента.

Напомним, спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Киев на поезде 6 сентября и встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским на Софийской площади; параллельно в столицу также прибыли советники по национальной безопасности лидеров Франции, Великобритании и Германии. Перед этим они побывали в Москве, где провели переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.

Накануне специальный представитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил, что задачей американской делегации, которая за последние два дня посетила Киев и Москву, было "сблизить стороны".

По словам президента Владимира Зеленского, во время переговоров в Киеве было предложено несколько новых идей относительно дальнейшего переговорного процесса и достигнута договоренность в ближайшее время повторить встречу в формате Украина-США-Европа.

Подробнее об этом читайте в статье "Европейской правды": Любовь к "режиму" и задание от Трампа: о чем шла речь на мирных переговорах в Киеве.