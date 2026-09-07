Пассажирские перевозки из Латвии в Россию и Беларусь могут полностью прекратить с 2027 года

Министерство транспорта Латвии представило в Кабинет министров проект поправок к закону об автоперевозках, касающихся полного прекращения с 2027 года пассажирских перевозок в Россию и Беларусь.

Об этом сообщает Delfi, пишет "Европейская правда".

Изменения в законе предусматривают, что регулярные и нерегулярные международные пассажирские перевозки автобусами в Россию и Беларусь, а также транзитом через территорию Латвии в эти страны, будут запрещены.

В настоящее время существует один регулярный автобусный маршрут из Латвии в Россию. Перевозки в Москву ежедневно осуществляет предприятие Norma-A, работающее под брендом Ecolines. Разрешение на маршрут действует до 9 января 2027 года, и продлевать его не планируется.

В то же время Министерство транспорта подготовило информационный доклад о дальнейшей организации международных автоперевозок с Россией и совершенствовании нормативного регулирования, в котором, в частности, анализируется обмен разрешениями на автоперевозки между Латвией и Россией с 2022 по 2026 год. Документ будет представлен на рассмотрение правительства.

В прошлом году Кабинет министров Латвии уже поддержал предложение о введении запрета с 1 ноября 2025 года по 31 октября 2026 года на нерегулярные пассажирские перевозки в Россию и Беларусь. В настоящее время министерство готовит распоряжение о продлении запрета еще на год.

Как отмечают в министерстве, фактический эффект от ограничения регулярных рейсов из Латвии не является полным, поскольку пассажиры могут пользоваться стыковочными маршрутами через Эстонию и Литву. А также – услугами микроавтобусов, которые не подпадают под действие норм, регулирующих автобусные перевозки. Поэтому там продолжат оценку аспектов безопасности, экономических и международных обязательств, чтобы прийти к единогласному решению на уровне стран Балтии и Европейского Союза.

Ранее в Латвии призвали запретить транзит российского зерна и кормов через страну, а также хранение этих грузов в латвийских портах, на таможенных складах и в свободных экономических зонах.

Напомним, 7 сентября Россия заявила, что закрывает генеральное консульство Германии в Петербурге и филиалы Института Гете.