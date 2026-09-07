Глави МЗС України та Естонії поспілкувалися щодо російських атак

Міністри закордонних справ України та Естонії – Андрій Сибіга та Маргус Тсахкна – провели телефонну розмову щодо нещодавніх російських атак по території України, а також – щодо шляхів подальшого посилення тиску на Москву.

Про це міністри повідомили у соцмережі Х у понеділок, 7 вересня, пише "Європейська правда".

Тсахкна заявив, що у серпні в Україні не було жодного дня без російських ударів.

"Цілі Росії є суто руйнівними. З наближенням зими наш політичний та економічний тиск має посилитися, а ізоляція – розширитися", – наголосив він.

За словами естонського міністра, підтримка України – як негайна, так і довгострокова, у всіх секторах – має й надалі зростати.

"Кожен вид допомоги зміцнює здатність України захищатися та посилює колективну безпеку Європи. Підтримка України – це захист майбутнього Європи", – додав він.

А Сибіга, своєю чергою, заявив, що тиск на Росію має й надалі посилюватися, зокрема за допомогою жорсткіших санкцій, а Україна має отримувати необхідну підтримку для зміцнення своїх позицій.

Також, за його словами, вони обговорили загрози з боку Росії по всій Європі, зокрема нещодавні події в Лейпцигу.

"Європі потрібна рішуча та скоординована реакція на кожну спробу Росії перевірити нашу стійкість і безпеку", – наголосив Сибіга.

Також вони узгодили роботу напередодні зими та підготовку до Конференції з відновлення України, яка відбудеться у Таллінні у 2027 році.

"Ми домовилися тісно координувати наші наступні контакти та кроки", – додав український міністр.

4 вересня Тсахкна засудив удар Росії по СБУ та закликала посилити тиск на Кремль. А Сибіга закликав міжнародних партнерів України посилити тиск на Росію після удару по центральній будівлі Служби безпеки України.