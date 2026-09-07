Главы МИД Украины и Эстонии обсудили российские атаки

Министры иностранных дел Украины и Эстонии – Андрей Сибига и Маргус Тсахкна – провели телефонный разговор, посвященный недавним российским атакам на территории Украины, а также путям дальнейшего усиления давления на Москву.

Об этом министры сообщили в социальной сети X в понедельник, 7 сентября, пишет "Европейская правда".

Тсахкна заявил, что в августе в Украине не было ни одного дня без российских ударов.

"Цели России носят исключительно разрушительный характер. С приближением зимы наше политическое и экономическое давление должно усилиться, а изоляция – расшириться", – подчеркнул он.

По словам эстонского министра, поддержка Украины – как немедленная, так и долгосрочная, во всех секторах – должна и впредь расти.

"Каждый вид помощи укрепляет способность Украины защищаться и усиливает коллективную безопасность Европы. Поддержка Украины – это защита будущего Европы", – добавил он.

А Сибига, в свою очередь, заявил, что давление на Россию должно и дальше усиливаться, в частности с помощью более жестких санкций, а Украина должна получать необходимую поддержку для укрепления своих позиций.

Также, по его словам, они обсудили угрозы со стороны России по всей Европе, в частности недавние события в Лейпциге.

"Европе нужна решительная и скоординированная реакция на каждую попытку России проверить нашу стойкость и безопасность", – подчеркнул Сибига.

Также они согласовали работу в преддверии зимы и подготовку к Конференции по восстановлению Украины, которая состоится в Таллинне в 2027 году.

"Мы договорились тесно координировать наши дальнейшие контакты и шаги", – добавил украинский министр.

4 сентября Тсахкна осудил удар России по СБУ и призвал усилить давление на Кремль. А Сибига призвал международных партнеров Украины усилить давление на Россию после удара по центральному зданию Службы безопасности Украины.