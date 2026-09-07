Політик від ультраправої "АдН" виставив скандальну чашку з символікою армії РФ на аукціон 

Політик ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" із Саксонії-Ангальт Ганс-Томас Тільшнайдер продає свою чашку з символікою російської армії, яка нещодавно викликала хвилю обурення.

Про це він повідомив у соцмережі X, пише "Європейська правда".

У соцмережах Тільшнайдер повідомив про початок аукціону, опублікувавши фотографію з передвиборчої вечірки партії "АдН" у Саксонії-Ангальт, на якій, окрім нього та депутата Бундестагу Максиміліана Кра, також видно чашку з написом "Армія Росії".

"Найнебезпечніша чашка Німеччини виставлена на аукціон!", – підписав це фото ультраправий політик.

Наразі найвища ставка за чашку становить 1010 євро. Аукціон триватиме ще дев’ять днів.

Нещодавно журналіст Пауль Ронцхаймер звернув увагу на чашку, що зберігалася в офісі Тільшнайдера. Коли журналіст нагадав політику, що вона містить символіку армії, яка веде війну проти України, член "АдН" відкинув ці застереження.

"Я не пов’язую з нею нічого особливого. Це чашка, яку мені подарували, вона просто тут стоїть…Це не наша війна"", – відповів Тільшнайдер.

Водночас він стверджував, що це сувенір з поїздки до Росії з 2023 чи 2024 року.

Нагадаємо, результати виборів до земельного парламенту німецької Саксонії-Ангальт підтвердили історичну перемогу ультраправої "Альтернативи для Німеччини". Натомість ХДС канцлера Фрідріха Мерца втратить більш ніж половину депутатів у парламенті цієї східнонімецької землі.

Більше у статті: Ультраправі йдуть до влади. Чому сенсаційна перемога "АдН" б’є по уряду всієї Німеччини.