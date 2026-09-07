Политик из ультраправой "АдГ" выставил на аукцион скандальную чашку с символикой армии РФ

Политик ультраправой партии "Альтернатива для Германии" из Саксонии-Анхальт Ганс-Томас Тильшнайдер продает свою чашку с символикой российской армии, которая недавно вызвала волну возмущения.

Об этом он сообщил в соцсети X, пишет "Европейская правда".

В соцсетях Тильшнайдер сообщил о начале аукциона, опубликовав фотографию с предвыборной вечеринки партии "АдГ" в Саксонии-Анхальт, на которой, кроме него и депутата Бундестага Максимилиана Кра, также видна чашка с надписью "Армия России".

"Самая опасная чашка Германии выставлена на аукцион!", – подписал это фото ультраправый политик.

На данный момент самая высокая ставка за чашку составляет 1010 евро. Аукцион продлится ещё девять дней.

Недавно журналист Пауль Ронцхаймер обратил внимание на чашку, хранившуюся в офисе Тильшнайдера. Когда журналист напомнил политику, что на ней изображен символ армии, ведущей войну против Украины, член "АдГ" отверг эти замечания.

"Я не связываю с ней ничего особенного. Это чашка, которую мне подарили, она просто здесь стоит… Это не наша война", – ответил Тильшнайдер.

В то же время он утверждал, что это сувенир из поездки в Россию 2023 или 2024 года.

Напомним, результаты выборов в земельный парламент немецкой Саксонии-Анхальт подтвердили историческую победу ультраправой "Альтернативы для Германии". В свою очередь ХДС канцлера Фридриха Мерца потеряет более половины депутатов в парламенте этой восточногерманской земли.

Подробнее в статье: Ультраправые идут к власти. Почему сенсационная победа "АдГ" бьет по правительству всей Германии.