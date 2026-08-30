У Німеччині політику довелось виправдовуватися через чашку з символікою армії РФ

Ганс-Томас Тільшнайдер, політик партії "Альтернатива для Німеччини" із Саксонії-Ангальт, не бачить нічого поганого в тому, що в його виборчому офісі стоїть чашка з символікою російської армії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ntv.

"Це сувенір із поїздки до Росії у 2023 або 2024 році, про яку вже неодноразово повідомлялося", – пояснив Тільшнайдер.

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"Тому ми не розуміємо, чому з цього роблять скандал".

Журналіст Пауль Ронцхаймер виявив чорну чашку з червоною зіркою та написом "Армія Росії" кирилицею під час візиту до офісу Тільшнайдера у Кверфурті й запитав: "Чому у вас тут стоїть чашка з символікою російської армії?" Тільшнайдер відповів: "Мені її хтось подарував. Я не хотів її викидати".

Ронцхаймер зауважив, що це та сама армія, яка атакує Україну та веде гібридну війну в Німеччині.

"Я не пов’язую з нею нічого особливого. Це чашка, яку мені подарували, вона просто тут стоїть", – відповів Тільшнайдер, додавши: "Це не наша війна".

Коли його знову запитали про його ставлення до російської армії, політик з партії "АдН" сказав: "Давайте вже закінчимо з цією дурною чашкою, гаразд? Вони, так би мовити, ні вороги, ні друзі. У держав немає друзів, у держав є інтереси".

Нещодавнє опитування показало, що "Альтернатива для Німеччини" продовжує значно випереджати блок ХДС/ХСС канцлера Фрідріха Мерца.

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