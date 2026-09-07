Каллас сподівається, що американські перемовники побачили неготовність Росії до миру

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас висловила сподівання, що візит спецпредставників американського президента до України довів їм – Росія не демонструє реальної зацікавленості в мирі.

Про це вона сказала на пресконференції під час візиту до Литви, цитує LRT, пише "Європейська правда".

Коментуючи візит Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Києва 6 вересня, Каллас зауважила, що ці дні пройшли без російських обстрілів української столиці.

"Я рада бачити, що спеціальний посланник вперше відвідав і Київ. Для українців це означає, що протягом трьох днів цивільне населення не піддавалося обстрілу. Це був позитивний результат цього візиту. Вони вже кілька разів відвідували Росію", – заявила дипломатка.

Вона висловила надію, що американські перемовники побачили ситуацію на місцях і зробили висновок про готовність Росії до завершення війни.

"Сподіваюся, що вони почули про те, яка ситуація на місці, і що це показало їм: Росія насправді не готова до миру. Навпаки, коли вони втрачають ініціативу на землі – вони бомбардують цивільних з повітря. Наразі ми не бачимо ознак того, що Росія зацікавлена в мирі. Вони не пішли на жодну поступку, на яку могли б піти", – наголосила головна дипломатка ЄС.

Нагадаємо, спецпосланці президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер прибули до Києва потягом 6 вересня та зустрілися з президентом України Володимиром Зеленським на Софійській площі; паралельно до столиці прибули також радники з нацбезпеки лідерів Франції, Британії та Німеччини. Перед цим Віткофф та Кушнер приїздили до Москви, де провели переговори з російським правителем Владіміром Путіним.

Напередодні спецпредставник американського президента Дональда Трампа Стів Віткофф заявив, що завданням американської делегації, яка за останні два дні відвідала Київ та Москву, було "зблизити сторони".

За словами президента Володимира Зеленського, під час переговорів у Києві було запропоновано кілька нових ідей щодо подальшого переговорного процесу.

Джерело "ЄвроПравди" повідомило, що Путін буде готовий до нового старту перемовного процесу про мир в Україні після завершення парламентських виборів у Росії 18-20 вересня.

Детальніше про це читайте в статті "Європейської правди": Любов до "режиму" та завдання від Трампа: про що йшлося на мирних переговорах у Києві.