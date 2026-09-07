Каллас надеется, что американские переговорщики увидели неготовность России к миру

Глава дипломатического ведомства ЕС Кая Каллас выразила надежду, что визит специальных представителей президента США в Украину доказал им: Россия не проявляет реальной заинтересованности в мире.

Об этом она заявила на пресс-конференции во время визита в Литву, цитирует LRT, пишет "Европейская правда".

Комментируя визит Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Киев 6 сентября, Каллас отметила, что эти дни прошли без российских обстрелов украинской столицы.

"Я рада видеть, что специальный посланник впервые посетил и Киев. Для украинцев это означает, что в течение трех дней гражданское население не подвергалось обстрелам. Это был положительный результат этого визита. Они уже несколько раз посещали Россию", – заявила дипломатка.

Она выразила надежду, что американские переговорщики увидели ситуацию на местах и сделали вывод о готовности России к завершению войны.

"Надеюсь, что они услышали о том, какова ситуация на месте, и что это показало им: Россия на самом деле не готова к миру. Наоборот, когда они теряют инициативу на земле – они бомбят мирных жителей с воздуха. Пока мы не видим признаков того, что Россия заинтересована в мире. Они не пошли ни на одну уступку, на которую могли бы пойти", – подчеркнула главная дипломатка ЕС.

Напомним, спецпосланцы президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Киев на поезде 6 сентября и встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским на Софийской площади; параллельно в столицу прибыли также советники по национальной безопасности лидеров Франции, Великобритании и Германии. До этого Уиткофф и Кушнер побывали в Москве, где провели переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.

Накануне спецпредставитель американского президента Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил, что задачей американской делегации, которая за последние два дня посетила Киев и Москву, было "сблизить стороны".

По словам президента Владимира Зеленского, во время переговоров в Киеве было предложено несколько новых идей относительно дальнейшего переговорного процесса.

Источник "ЕвроПравды" сообщил, что Путин будет готов к новому старту переговорного процесса о мире в Украине после завершения парламентских выборов в России 18–20 сентября.

Подробнее об этом читайте в статье "Европейской правды": Любовь к "режиму" и задание от Трампа: о чем шла речь на мирных переговорах в Киеве.