Зеленский узнал от представителей Трампа о "готовности россиян к переговорам"

Президент Владимир Зеленский после встречи с представителями американского лидера Дональда Трампа заявил, что получил от них сообщение: "россияне готовы к переговорам".

Об этом он сказал в интервью Axios, пишет "Европейская правда".

В воскресенье, 6 сентября, Зеленский встретился в Киеве с представителями Трампа Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером, которые прибыли в украинскую столицу после встречи с главой Кремля Владимиром Путиным в Москве.

Зеленский отметил, что послание, которое он получил от представителей США, заключалось в том, что "россияне готовы к переговорам".

Он, однако, остается скептичным, поскольку действия России на поле боя и недавняя эскалация атак не свидетельствуют о готовности к компромиссу.

Тем не менее Зеленский отметил, что после визита представителей США он понял: Путин "готов обсудить" идеи по продвижению переговорного процесса.

Также украинский президент отметил, что американские представители прибыли в Москву и Киев прежде всего для того, чтобы "разблокировать" дипломатический процесс, но также привезли несколько новых идей.

Он отказался раскрывать все подробности, но отметил, что часть обсуждений касалась потенциальных шагов по деэскалации со стороны России и Украины в преддверии зимы и в ее течение.

"Есть идеи по энергетике [объектов], зерну [поставок], электроэнергетике [объектов], а также нефти и газу [экспорту]. У нас с Россией разные интересы", – сказал Зеленский.

На вопрос, предусматривает ли новый подход США как возобновление переговоров, так и попытки достичь договоренностей, которые позволили бы Украине и России пережить зиму без серьёзной эскалации, Зеленский ответил, что такое толкование "очень близко к реальности этих разговоров".

Он охарактеризовал первую цель как возобновление переговоров, а вторую – как попытку сделать предстоящую зиму иной, чем предыдущие. По его словам, цель будет заключаться в том, чтобы до или во время зимы найти меры, "которые смогут приблизить стороны к миру".

Зеленский отметил, что США также поддерживают отдельный "зимний пакет" для Украины, в который войдет помощь в сфере противовоздушной обороны и энергетики.

"Речь идет не только о ракетах. Речь идет также о СПГ [сжиженном природном газе]… и о шагах по деэскалации", – добавил он.

Стоит отметить, что, как сообщил "ЕвроПравде" источник в Елисейском дворце, Путин будет готов к новому старту переговорного процесса о мире в Украине после завершения парламентских выборов в России 18–20 сентября.

Как уже сообщалось, национальные советники по вопросам безопасности из Франции, Германии и Великобритании – Эммануэль Бонн, Гюнтер Зауттер и Джонатан Пауэлл – после переговоров в Киеве со Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером договорились в течение следующих недель вместе с украинскими коллегами подготовить условия, с которыми они будут выходить на дальнейшие переговоры с Россией.

Также Зеленский после встречи со спецпредставителями Трампа заявил о подготовке следующих встреч и соответствующей коммуникации.

Подробнее об этом читайте в статье "Европейской правды": Любовь к "режиму" и задание от Трампа: о чем шла речь на мирных переговорах в Киеве