Зеленский допустил возможность нового раунда трехсторонних переговоров с США и Россией

Президент Владимир Зеленский считает, что существует возможность проведения трехстороннего раунда переговоров между США, Украиной и Россией, хотя решение по этому вопросу еще не принято.

Об этом он заявил в интервью Axios, пишет "Европейская правда".

Зеленский отметил, что Украина хочет использовать сентябрь и октябрь для возобновления дипломатического процесса, и предложил Генеральную Ассамблею ООН в Нью-Йорке, которая состоится в конце этого месяца, в качестве возможного места для дальнейших переговоров между США и Украиной.

Он отметил, что также существует возможность проведения очередного трехстороннего раунда переговоров между США, Украиной и Россией, хотя решение по этому вопросу еще не принято.

"У нас есть сентябрь и октябрь, чтобы найти любой способ для диалога. Без диалога… у нас не будет [никакого] результата. Я думаю, что президент Трамп сможет найти способ, чтобы [по-настоящему] начать переговорный процесс еще до наступления холодной зимы", – сказал украинский президент.

В то же время он подчеркнул: Украине нужно оставаться военно сильной на протяжении всего дипломатического процесса, а также отметил, что Киев сейчас находится в лучшем положении на поле боя, чем раньше, несмотря на нехватку средств противовоздушной обороны и постоянные российские атаки дронами и ракетами.

Он также призвал США ввести дополнительные санкции против России, назвав их ключевым рычагом влияния в любых переговорах.

"Путину нужны деньги. Путин хочет денег, чтобы продолжать войну", – добавил Зеленский.

В этом же интервью он сказал, что получил от переговорщиков американского лидера Дональда Трампа сообщение: "россияне готовы к переговорам".

Стоит отметить, что "ЕвроПравде" сообщил источник в Елисейском дворце, что Путин будет готов к новому старту переговорного процесса о мире в Украине после завершения парламентских выборов в России 18–20 сентября.

Как сообщалось ранее, национальные советники по вопросам безопасности из Франции, Германии и Великобритании – Эммануэль Бонн, Гюнтер Зауттер и Джонатан Пауэлл – после переговоров в Киеве со Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером договорились в течение следующих недель, вместе с украинскими коллегами, подготовить условия, с которыми они будут выходить на дальнейшие переговоры с Россией.

Подробнее об этом читайте в статье "Европейской правды": Любовь к "режиму" и задание от Трампа: о чем шла речь на мирных переговорах в Киеве