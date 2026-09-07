Трамп та Бернем обговорили завершення російсько-української війни

Президент США Дональд Трамп та прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем у понеділок провели телефонну розмову, йшлося і про завершення російсько-української війни.

Про це повідомила пресслужба британського уряду, пише "Європейська правда".

Під час розмови обидва лідери погодилися з необхідністю продовжувати роботу над досягненням перемир’я в російсько-українській війні, яке запобігатиме подальшим людським жертвам.

Бернем ще раз підтвердив підтримку Британією України та нещодавніх мирних переговорів під егідою США.

Серед іншого, Трамп та Бернем також обговорили конфлікт на Близькому Сході. Британський прем’єр-міністр висловив прихильність Лондона до досягнення миру та безпеки в регіоні, наголосивши на важливості "рішення щодо двох держав", відновлення судноплавства в Ормузькій протоці та забезпечення того, щоб Іран ніколи не отримав ядерної зброї.

Лідери висловили сподівання на те, що незабаром знову зможуть поспілкуватися.

Нагадаємо, спецпосланці президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер прибули до Києва 6 вересня та зустрілися з президентом України Володимиром Зеленським; паралельно до столиці прибули також радники з нацбезпеки лідерів Франції, Британії та Німеччини.

Перед цим Віткофф та Кушнер приїздили до Москви, де провели переговори з російським правителем Владіміром Путіним.

Президент Володимир Зеленський після зустрічі з перемовниками американського лідера Дональда Трампа заявив, що отримав від них послання: "росіяни готові до переговорів".

Також Зеленський після зустрічі зі спецпредставниками американського президента заявив про підготовку наступних зустрічей і відповідної комунікації.

Детальніше про це читайте в статті "Європейської правди": Любов до "режиму" та завдання від Трампа: про що йшлося на мирних переговорах у Києві