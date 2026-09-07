Трамп и Бернем обсудили завершение российско-украинской войны

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Энди Бернем в понедельник провели телефонный разговор, в ходе которого речь шла, в частности, о прекращении российско-украинской войны.

Об этом сообщила пресс-служба британского правительства, пишет "Европейская правда".

В ходе беседы оба лидера согласились с необходимостью продолжать работу над достижением перемирия в российско-украинской войне, что позволит предотвратить дальнейшие человеческие жертвы.

Бернем еще раз подтвердил поддержку Великобританией Украины и недавних мирных переговоров под эгидой США.

Среди прочего, Трамп и Бернем также обсудили конфликт на Ближнем Востоке. Британский премьер-министр выразил приверженность Лондона делу достижения мира и безопасности в регионе, подчеркнув важность "решения о двух государствах", возобновления судоходства в Ормузском проливе и обеспечения того, чтобы Иран никогда не получил ядерное оружие.

Лидеры выразили надежду на то, что в ближайшее время смогут снова пообщаться.

Напомним, спецпосланцы президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Киев 6 сентября и встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским; параллельно в столицу также прибыли советники по национальной безопасности лидеров Франции, Великобритании и Германии.

До этого Уиткофф и Кушнер побывали в Москве, где провели переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.

Президент Владимир Зеленский после встречи с представителями американского лидера Дональда Трампа заявил, что получил от них послание: "россияне готовы к переговорам".

Также Зеленский после встречи со спецпредставителями американского президента заявил о подготовке следующих встреч и соответствующей коммуникации.

Подробнее об этом читайте в статье "Европейской правды": Любовь к "режиму" и задание от Трампа: о чем шла речь на мирных переговорах в Киеве