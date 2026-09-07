Премьеры Италии и Бельгии призвали укрепить внешние границы ЕС

Премьеры Италии и Бельгии Джорджа Мелони и Барт Де Вевер призвали к более эффективной защите внешних границ ЕС и ужесточению миграционной политики после наплыва мигрантов в испанский город Сеута в конце июля.

Об этом они заявили на совместном пресс-брифинге в Риме, сообщает Belga News, пишет "Европейская правда".

Де Вевер и Мелони подчеркнули необходимость укрепления южных границ ЕС вдоль Средиземного моря.

"Я полностью понимаю, что нам нужно укрепить южную границу Европы. Мы много говорим о восточной границе и угрозах, которые там существуют, но не должны забывать, что у нас есть южная граница – граница вдоль Средиземного моря. Европа должна взять на себя ответственность за закрытие этой границы", – заявил бельгийский премьер.

Де Вевер встретился с Мелони после того, как в июле десятки тысяч человек из Марокко штурмовали испанский автономный город Сеута. Италия немедленно ввела пограничный контроль для путешественников из Испании, и на прошлой неделе эта мера была продлена еще на пятнадцать дней.

Итальянский премьер также призвала к более эффективной защите внешних границ ЕС.

"Я по-прежнему твердо убеждена, что Шенгенскую зону можно сохранить только при условии защиты внешних границ Союза и при условии, что все присоединятся к борьбе с незаконными перевозчиками", – сказала Мелони.

Во время встречи с Мелони Де Вевер выступил за полное внедрение нового Европейского миграционного пакта во всех его аспектах, включая более жесткую политику возвращения.

"Только благодаря надежной политике возвращения мы сможем сделать европейскую миграционную политику успешной", – утверждал премьер-министр Бельгии.

Как известно, с 1 августа в аэропортах и морских портах Италии проводятся выборочные проверки пассажиров, прибывающих из Испании, после решения правительства Джорджи Мелони временно приостановить действие Шенгенского соглашения из-за миграционного кризиса в Сеуте.

В ответ на это правительство Испании заявило, что с 8 августа по 7 сентября введет пограничный контроль на рейсах и судах из Италии в связи с спором по поводу нелегальной миграции. Впоследствии меры продлили еще на 15 дней.

Кризис в Сеуте вновь разжег дискуссию о нелегальной миграции на европейском уровне: 22 лидера стран ЕС подписали письмо с призывом к укреплению внешних границ ЕС

Подробнее о кризисе в Сеуте читайте в статье Двойная атака на Испанию: потеряет ли Мадрид членство в Шенгенской зоне из-за 50 тысяч мигрантов из Африки.