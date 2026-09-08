ЗМІ: лідер британських правопопулістів планує візит в Україну

Лідер британської правопопулістської партії Reform UK Найджел Фарадж розглядає можливість відвідати Україну, щоб розвіяти звинувачення у його прихильності до Росії.

Як пише "Європейська правда", про це виданню Politico розповіли двоє посадовців партії Фараджа.

За словами джерел, між партією Reform UK та українськими контактами відбулися переговори щодо перспективи візиту Фараджа в Україну.

Противники Фараджа часто нагадують політику про його висловлювання з 2014 року, коли він "висловлював захоплення" російським правителем Владіміром Путіним як "політичним діячем". А через десять років він викликав бурхливу реакцію в розпал парламентських виборів у Британії, заявивши, що саме Захід "спровокував" вторгнення РФ в Україну.

Ув’язнення колишнього лідера партії Reform UK у Вельсі минулого року за отримання російських хабарів лише посилило враження, що у Фараджа є "проблема з Путіним".

Опитування, проведене організацією More in Common минулого року, свідчить: хоча всі групи виборців у Великій Британії переважно підтримують Україну, лише 26% вважають, що Фарадж поділяє цю позицію. Приблизно 21% вважає, що лідер Reform UK більше симпатизує Росії.

Однак партія сподівається, що зможе певною мірою розвіяти це враження, організувавши візит Фараджа до України.

"Я знаю, що це обговорювалося", – сказав перший посадовець, чий коментар підтвердив його колега.

Жоден із них не зміг сказати, на якому рівні проводилися переговори. Посольство України у Британії відмовилося від коментарів.

Перший посадовець зазначив, що, на їхню думку, візит міг би певною мірою розвіяти враження, ніби Фарадж симпатизує Путіну, – але попередив, що така поїздка може "розлютити багатьох наших членів".

Дослідження, проведене Opinium минулого року, свідчить, що виборці правопопулістської партії значно скептичніше ставляться до подальшої британської підтримки України, ніж прихильники інших політсил.

Якщо візит відбудеться, це стане черговою спробою Фараджа дистанціюватися від своїх минулих заяв. У жовтні він назвав Путіна "дуже поганим хлопцем" і заявив, що Велика Британія має збивати літаки РФ, які влітають в її повітряний простір.

Найамбітнішою метою візиту до Києва була б зустріч із президентом Володимиром Зеленським, хоча офіційні особи відмовилися коментувати, чи обговорювалася така перспектива.

Партія Reform UK організовує серію візитів, які мають відбутися пізніше цього року, із міжнародними союзниками, в тому числі Марін Ле Пен, лідеркою ультраправої партії "Національне об’єднання" та головною претенденткою на посаду президента Франції.

Reform UK приділяє особливу увагу взаємодії з українською стороною, а посольство України в Лондоні направило свого представника на цьогорічну партійну конференцію правопопулістів у Великій Британії.

Раніше ЗМІ писали, що правопопулістська партія Reform UK Найджела Фараджа намагається покращити свою репутацію, у тому числі в питанні ставлення до сучасної Росії, готуючи ґрунт для своєї потенційної перемоги на майбутніх виборах у Британії.

Правопопулістська Reform UK залишається найпопулярнішою політичною партією у Великій Британії.