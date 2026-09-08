СМИ: лидер британских правопопулистов планирует визит в Украину

Лидер британской правопопулистской партии Reform UK Найджел Фарадж рассматривает возможность посетить Украину, чтобы развеять обвинения в его симпатиях к России.

Как пишет "Европейская правда", об этом изданию Politico сообщили два должностных лица партии Фараджа.

По словам источников, между партией Reform UK и украинскими контактами состоялись переговоры о перспективах визита Фараджа в Украину.

Противники Фараджа часто напоминают политику о его высказываниях 2014 года, когда он "выражал восхищение" российским правителем Владимиром Путиным как "политическим деятелем". А спустя десять лет он вызвал бурную реакцию в разгар парламентских выборов в Великобритании, заявив, что именно Запад "спровоцировал" вторжение РФ в Украину.

Арест бывшего лидера партии Reform UK в Уэльсе в прошлом году за получение российских взяток лишь усилил впечатление, что у Фараджа есть "проблема с Путиным".

Опрос, проведенный организацией More in Common в прошлом году, показывает: хотя все группы избирателей в Великобритании в основном поддерживают Украину, лишь 26 процентов считают, что Фарадж разделяет эту позицию. Примерно 21% полагает, что лидер Reform UK больше симпатизирует России.

Однако партия надеется, что сможет в определенной степени развеять это впечатление, организовав визит Фараджа в Украину.

"Я знаю, что это обсуждалось", – сказал один из высокопоставленных чиновников, чей комментарий подтвердил его коллега.

Ни один из них не смог сказать, на каком уровне велись переговоры. Посольство Украины в Великобритании отказалось от комментариев.

Первый чиновник отметил, что, по их мнению, визит мог бы в определенной степени развеять впечатление, будто Фарадж симпатизирует Путину, – но предупредил, что такая поездка может "разгневать многих наших членов".

Исследование, проведенное Opinium в прошлом году, свидетельствует, что избиратели правопопулистской партии гораздо скептичнее относятся к дальнейшей британской поддержке Украины, чем сторонники других политических сил.

Если визит состоится, это станет очередной попыткой Фараджа дистанцироваться от своих прошлых заявлений. В октябре он назвал Путина "очень плохим парнем" и заявил, что Великобритания должна сбивать самолеты РФ, влетающие в ее воздушное пространство.

Самой амбициозной целью визита в Киев была бы встреча с президентом Владимиром Зеленским, хотя официальные лица отказались комментировать, обсуждалась ли такая перспектива.

Партия Reform UK организует серию визитов, которые должны состояться позднее в этом году, с международными союзниками, в том числе с Марин Ле Пен, лидером ультраправой партии "Национальное объединение" и главной претенденткой на пост президента Франции.

Reform UK уделяет особое внимание взаимодействию с украинской стороной, а посольство Украины в Лондоне направило своего представителя на проходящую в этом году партийную конференцию правопопулистов в Великобритании.

Ранее СМИ писали, что правопопулистская партия Reform UK Найджела Фараджа пытается улучшить свою репутацию, в том числе в вопросе отношения к современной России, готовя почву для своей потенциальной победы на предстоящих выборах в Великобритании.

Правопопулистская Reform UK остаётся самой популярной политической партией в Великобритании.