У Литві правоохоронці проводять обшуки в членів ультраправої "Зорі Німану"

У вівторок правоохоронні органи Литви проводять обшуки в будинках деяких членів правління ультраправої партії "Зоря Німану".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє 15min.

Служба розслідування фінансових злочинів (FNTT) проводить обшуки у 5 з 11 членів правління партії та депутатів Сейму – Роберта Пуховича, Кястутіса Білюса, Дайви Жебелієне, Ліну Шуките-Корсаке та Таду Садаускі.

Генеральна прокурорка Литви Ніда Грунскене відмовилася коментувати будь-які обставини, пов’язані з цими процесуальними діями.

Поки що незрозуміло, в рамках якого досудового розслідування були проведені обшуки. Видання зазначило, що розслідування пов’язане з фінансами "Зорі Німану".

Нараз відомо, що FNTT раніше розслідувало обставини оренди автомобілів для політичної партії. У рамках цього розслідування у травні були проведені обшуки на робочих місцях та у будинках лідера "Зорі Німану" Ремігіюса Жемайтайтіса, а також члена правління партії Дайви Петкевічене та у штаб-квартирі партії.

Жемайтайтіс підтвердив факт обшуків і заявив, що досудове розслідування дасть відповіді на всі запитання.

Нагадаємо, раніше ультраправа "Зоря Німану" входила до керівної коаліції в Литві. На початку червня Соціал-демократична партія заявила про рішення припинити співпрацю з ультраправою "Зорею Німану" та почати перемовини із Союзом демократів "В ім’я Литви".

У липні Сейм Литви затвердив оновлений уряд на чолі з Міндаугасом Сінкявічюсом.

Детально на цю тему – у статті Литва очищує владу: як з уряду вигнали українофобів та чого тепер чекати Україні.