В Литве проходят обыски у членов ультраправой партии "Заря Немана"

Во вторник правоохранительные органы Литвы проводят обыски в некоторых домах членов правления ультраправой партии "Заря Немана".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает 15min.

Служба по расследованию финансовых преступлений (FNTT) проводит обыски у 5 из 11 членов правления партии и депутатов Сейма – Роберта Пуховича, Кястутиса Билюса, Дайвы Жебелиене, Лину Шуките-Корсаке и Таду Садауски.

Генеральный прокурор Литвы Нида Грунскене отказалась комментировать какие-либо обстоятельства, связанные с этими процессуальными действиями.

Пока неизвестно, в рамках какого досудебного расследования были проведены обыски. Издание отметило, что расследование связано с финансами партии "Зари Немана".

На данный момент известно, что FNTT ранее расследовало обстоятельства аренды автомобилей для политической партии. В рамках этого расследования в мае были проведены обыски на рабочих местах и в домах лидера "Зари Немана" Ремигиюса Жемайтайтиса, а также члена правления партии Дайвы Петкевичене и в штаб-квартире партии.

Жемайтайтис подтвердил факт обысков и заявил, что досудебное расследование даст ответы на все вопросы.

Напомним, ранее ультраправая "Заря Немана" входила в правящую коалицию в Литве. В начале июня Социал-демократическая партия объявила о решении прекратить сотрудничество с ультраправой "Зарей Немана" и начать переговоры с Союзом демократов "Во имя Литвы".

В июле Сейм Литвы утвердил обновлённое правительство во главе с Миндаугасом Синкявичюсом.

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