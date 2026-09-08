Исландия вызвала американского посла из-за карты Трампа с островом под флагом США
Новости — Вторник, 8 сентября 2026, 10:13 —
Глава исландского МИД Торгердур Катрин Гуннарсдоттир вызвала на встречу посла США в стране Билли Лонга после публикации президентом Дональдом Трампом карты с американским флагом, покрывающим Исландию.
Об этом сообщает RUV, пишет "Европейская правда".
7 сентября Трамп опубликовал в своем аккаунте в социальной сети Truth Social карту Соединенных Штатов, Центральной Америки, Канады, Гренландии и Исландии, на которой американский флаг охватывает все страны.
"Была четко выражена позиция, что этот пост был абсолютно неуместным", – говорится в комментарии Министерства иностранных дел.
Трамп не уточнил, почему он опубликовал карту, и к публикации не было добавлено ни одного комментария.
В то же время примечательно, что утром 7 сентября Гренландия, Дания и Европейский Союз подписали соглашение об инвестировании в более мощную спутниковую сеть.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о дополнительных инвестициях в размере 200 млн евро в Гренландию в течение следующих двух лет.
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