Исландия вызвала американского посла из-за карты Трампа с островом под флагом США

Глава исландского МИД Торгердур Катрин Гуннарсдоттир вызвала на встречу посла США в стране Билли Лонга после публикации президентом Дональдом Трампом карты с американским флагом, покрывающим Исландию.

Об этом сообщает RUV, пишет "Европейская правда".

7 сентября Трамп опубликовал в своем аккаунте в социальной сети Truth Social карту Соединенных Штатов, Центральной Америки, Канады, Гренландии и Исландии, на которой американский флаг охватывает все страны.

"Была четко выражена позиция, что этот пост был абсолютно неуместным", – говорится в комментарии Министерства иностранных дел.

Трамп не уточнил, почему он опубликовал карту, и к публикации не было добавлено ни одного комментария.

В то же время примечательно, что утром 7 сентября Гренландия, Дания и Европейский Союз подписали соглашение об инвестировании в более мощную спутниковую сеть.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о дополнительных инвестициях в размере 200 млн евро в Гренландию в течение следующих двух лет.

Читайте также: Исландцы сказали "нет" вступлению в ЕС: почему нордическая страна выбрала стабильность, а не безопасность.