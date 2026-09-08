Посолка ЄС про обстріл: "Маємо зробити все, щоб у воєнної машини РФ закінчились гроші"

Посолка Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова відреагувала на нічний обстріл Києва та інших українських міст 8 вересня.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Facebook-сторінку Катаріни Матернової.

За словами посолки ЄС, вона провела ніч в укритті через російську масовану атаку.

"Росіяни бомбили нас усю ніч. Київ вибухав і горів. Ми всі ховалися в сховищах, – пише Матернова. – Ще вчора ми отримали попередження про те, що Росія готує масштабний напад. Я відправилась спати в укриття. Мій номер у готелі не був безпечним. Так само як і будинки, квартири та дитячі кімнати не були безпечними для жінок, дітей та людей похилого віку по всьому Києву".

Фото з Facebook-сторінки Катаріни Матернової

Як пише посолка, окрім Києва, вибухи були й в інших містах, зокрема, в Одесі, де дотла згорів найбільший оптовий ринок у Європі. Крім того, з початку повномасштабного вторгнення Росія пошкодила або знищила 2 687 об’єктів медичної інфраструктури по всій Україні.

"Вчора керівник військової розвідки України Олег Іващенко попередив, що Росія, можливо, все ще має достатньо ресурсів, щоб вести війну до 2027 та 2028 років. Ми маємо зробити все можливе, щоб у російської військової машини закінчилися гроші. Бажано вже зараз!" – пише Катаріна Матернова.

Раніше Катаріна Матернова розповідала, що на тлі постійних російських атак на Київ вона більше не спить у ліжку.

Нагадаємо, у ніч на 8 вересня Польща підіймала у небо бойову авіацію через масовану ракетну атаку Росії по Україні.