Посол ЕС об обстреле: "Мы должны сделать всё, чтобы у военной машины РФ закончились деньги"

Посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова отреагировала на ночной обстрел Киева и других украинских городов 8 сентября.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на страницу Катарины Матерновой в Facebook.

По словам посла ЕС, она провела ночь в укрытии из-за массированной российской атаки.

"Россияне бомбили нас всю ночь. Киев взрывался и горел. Мы все прятались в убежищах, – пишет Матернова. – Еще вчера мы получили предупреждение о том, что Россия готовит масштабную атаку. Я пошла спать в укрытие. Мой номер в отеле не был безопасным. Так же, как и дома, квартиры и детские комнаты не были безопасными для женщин, детей и пожилых людей по всему Киеву".

Фото с Facebook-страницы Катарины Матерновой

Как пишет посол, помимо Киева, взрывы были и в других городах, в частности, в Одессе, где сгорел крупнейший оптовый рынок в Европе. Кроме того, с начала полномасштабного вторжения Россия повредила или уничтожила 2687 объектов медицинской инфраструктуры по всей Украине.

"Вчера глава военной разведки Украины Олег Иващенко предупредил, что у России, возможно, все еще достаточно ресурсов, чтобы вести войну до 2027 и 2028 годов. Мы должны сделать все возможное, чтобы у российской военной машины закончились деньги. Желательно уже сейчас!" – пишет Катарина Матернова.

Ранее Катарина Матернова рассказывала, что на фоне постоянных российских атак на Киев она больше не спит в постели.

Напомним, в ночь на 8 сентября Польша поднимала в небо боевую авиацию из-за массированной ракетной атаки России по Украине.